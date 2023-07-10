Irak’tan Momika’nın iadesi için resmi talep

Irak Yüksek Yargısı Konseyi’nin, Kurban Bayramı’nın ilk gününde İsveç'te Kuran yakan Irak asıllı Salvan Momika'nın ülkeye iade edilip yargılanması için resmi yazı gönderdiği bildirildi.

İHA
Yayınlanma: 10.07.2023 - 16:57
Irak’tan Momika’nın iadesi için resmi talep
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Irak, İsveç’te Kurban Bayramı’nın ilk günü Kuran'ı yakan Irak vatandaşının iadesini istedi. Irak Yüksek Yargısı Konseyi’ne ait İade Şubesi’nin, Irak Dışişleri Bakanlığı’na ait Yasal Şubesi’ne gönderdiği resmi yazıda, “3’üncü Karh Soruşturma Mahkemesi'nin (18680) 03/07/2023 tarihli yazısına istinaden, hakkında yakalama kararı çıkarılan Iraklı sanık Salvan Sabah Matti Momika’nın iade dosyasını ekliyoruz. Söz konusu şahsın dini inançlara alenen saldırma ve aşağılama suçundan Irak Ceza Kanununun (1/372) maddesi hükmüne göre anılan mahkeme tarafından cezalandırılacak” ifadeleri yer aldı.

Irak uyruklu Momika, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Büyük Cami önünde polis koruması altında Kuran yakmıştı.

Irak'taki Şii dini ve Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr’ın, Kuran'a yapılan hakaretin ardından Bağdat’taki İsveç Büyükelçisi'nin kovulması ve elçilik önünde protesto düzenlenmesi çağrısı üzerine yüzlerce Iraklı binayı basmıştı.


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