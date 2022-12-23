Irak'tan Türkiye ile İran sınırına yeni tedbir: 200 kontrol noktası kuracak

23 Aralık 2022 Cuma, 17:03

Irak Sınır Muhafız Kuvvetleri Sözcüsü Karwan Khoshnaw, Irak'ın Türkiye ile İran sınırı boyunca güvenliği artırmak maksadıyla 200 yeni kontrol noktası inşa edeceklerini söyledi.

Mashregh News'in aktardığına göre Karwan Khoshnaw, yeni kontrol noktalarının İran ve Türkiye sınır bölgelerinde kaçakçılık ve silahlı grupların yasadışı giriş ve çıkışını önlemek için inşa edileceğini bildirdi.

Khoshnaw, sınır boyunca herhangi bir hareketliliği izlemek için yeni termal kameraların kurulacağını da sözlerine ekledi.

Irak Sınır Muhafızları, IKBY'de konuşlandırılan birinci ve ikinci tugaylardaki asker sayısını artırmak için üç bin askeri göreve alacağını duyurdu.

Bağdat hükümetinin yeni kabinesinin güvenlik düzenlemeleri çerçevesinde sınır muhafızlarının sayısının artırılması ve sınır güvenliğinin güçlendirilmesi konusu ele alındı.



