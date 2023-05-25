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İran, 2 bin km menzile sahip yeni bir balistik füze test etti

İran bugün, 2,000 kilometre menzile ve 1,500 kilogram ağırlığında bir savaş başlığına sahip olan ve Khaibar olarak adlandırılan Khorramshahr balistik füzesinin dördüncü geliştirilmiş versiyonunu test etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2023 - 10:12
İran, 2 bin km menzile sahip yeni bir balistik füze test etti
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İran, ABD'nin muhalefetine ve Avrupa ülkelerinin endişelerine rağmen füze programını geliştirmeye devam ediyor.

İran devlet medyası IRNA, İsrail'in nükleer programı nedeniyle Tahran'a karşı "eylem" olasılığını gündeme getirmesinden iki gün sonra, İran'ın 2 bin km menzilli bir balistik füzeyi başarıyla test ettiğini yazdı.

IRNA, İran'ın 1,500 kg (3,300 lb) savaş başlığı taşıyabilen 2,000 km (1,243 mil) menzilli Khoramshahr-4 balistik füzesinin geliştirilmiş bir versiyonunun görüntülerini yayınladı.

IRNA, füzeye İslam'ın ilk dönemlerinde Müslüman savaşçılar tarafından ele geçirilen bir Yahudi kalesine atfen "Khaibar" adının verildiğini bildirdi.

İran Savunma Bakanı Muhammedrıza Aştiyani, "İran'ın düşmanlarına mesajımız ülkeyi ve kazanımlarını savunacağımızdır. Dostlarımıza mesajımız ise bölgesel istikrara yardımcı olmak istediğimizdir" dedi.


İran

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