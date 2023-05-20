2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

İran "bir insan ticareti şebekesinin elebaşını" idam etti

İran, "fuhuş amacıyla insan ticareti şebekesi kurmak ve yönetmekle" suçlanan bir kişinin idam edildiğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 20.05.2023 - 13:55
İran
Abone Ol google-news

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, uluslararası insan ticareti şebekesinin elebaşı olduğu belirtilen Şehruz Sohenveri adlı mahkum hakkında verilen idam kararı, Yargıtay tarafından onanmasının ardından infaz edildi.

Haberde, "Alex" lakabıyla bilinen Sohenveri'nin "fuhuş amacıyla kadın ticareti şebekesi kurmak ve yönetmekle" suçlandığı ve 2020'de Interpol tarafından Malezya'da tutuklanarak İran'a iade edildiği belirtildi.

Söz konusu kişinin 2021'de yargılandığı mahkeme tarafından İran Ceza Kanunu'nda en ağır suçlardan biri olan "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçundan ölüm cezasına çarptırıldığı ve kararın kısa süre önce Yargıtay tarafından onandığı ifade edildi.

İran dün de Mahsa Emini gösterileri sırasında İsfahan eyaletinde 3 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü olayla ilgili "devlete karşı savaş açmak (muharebe)" suçundan idama mahkum edilen 3 sanık hakkındaki kararın infaz edildiğini duyurmuştu.


İran Mahsa Emini

İlgili Haberler

İran'dan Irak'a uyarı: Saldırılara yeniden başlarız

İran'dan Irak'a uyarı: Saldırılara yeniden başlarız
İran'ın bazı eyaletlerinde yönetim karşıtı protestolar başladı

İran'ın bazı eyaletlerinde yönetim karşıtı protestolar başladı
İran'da 3 protestocu daha idam edildi

İran'da 3 protestocu daha idam edildi

En Çok Okunan Haberler