İran, 4 bin kilometre uzaklıktaki ABD üssünü hedef aldı

İran Hint Okyanusu’nun ortasında bulunan ABD-İngiltere ortak askeri üssü Diego Garcia’ya iki adet orta menzilli balistik füze (OMBF) fırlattı. ABD’li yetkililere göre füzeler üssü vurmadı; ancak bu saldırı, İran’ın OMBF’leri ilk kez operasyonel olarak kullanması ve Orta Doğu’nun ötesine uzanarak ABD çıkarlarını tehdit etmesi açısından dikkat çekti.

The Wall Street Journal'ın (WSJ) iddialarına göre füzelerden biri uçuş sırasında başarısız oldu. Diğer füze ise bir ABD savaş gemisi tarafından SM-3 tipi önleyici füze ile hedef alındı. Ancak müdahalenin başarılı olup olmadığı netlik kazanmadı.

MENZİL TARTIŞMASI

İran’ın yaklaşık 4 bin kilometre uzaklıktaki Diego Garcia’yı hedef alması, ülkenin füze menzilinin daha önce açıklanandan daha yüksek olabileceğine işaret ediyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi geçen ay yaptığı açıklamada, İran’ın füze menzilini bilinçli olarak 2 bin kilometre ile sınırladığını söylemişti.

Buna karşın, İran’ın 4 bin km menzile ulaşabilen operasyonel füzelere sahip olduğu belirtiliyor

Alma Research and Education Center ise mevcut maksimum menzilin yaklaşık 3 bin km olduğunu, ancak daha uzun menzilli sistemlerin geliştirildiğine dair raporlar bulunduğunu ifade ediyor

ABD'NİN KRİTİK İLERİ ÜSSÜ

Hint Okyanusu’nda, Britanya Hint Okyanusu Toprakları içinde yer alan Diego Garcia, ABD için stratejik öneme sahip bir askeri üs konumunda.

Bu üste, stratejik bombardıman uçakları, nükleer denizaltılar ve güdümlü füze destroyerleri konuşlandırılıyor.

Birleşik Krallık, Diego Garcia ve daha geniş Chagos Adaları üzerindeki egemenliği Mauritius’a devretmek üzere görüşmeler yürütüyordu. Aynı zamanda adadaki ABD-İngiltere askeri varlığının devamı için uzun vadeli kira anlaşması planlanıyordu. Ancak ABD Başkanı Donald Trump ve bazı Cumhuriyetçi siyasetçiler bu plana itiraz etti.