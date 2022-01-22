İran, 9-12 yaş arası çocuklara Covid-19 aşısı uygulanmasını onayladı
İran Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşılarının 9-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanmasına izin verdi.
İran devlet televizyonuna konuşan Tahran Valisi Muhsin Mansuri, "Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu'nun kararıyla aşılama yaşının 12'den 9'a indirilmesi kararlaştırıldı" dedi.
Aşının niteliği ve enjekte edilebilir dozunun Sağlık Bakanlığı ve Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu tarafından açıklanacağını belirten Mansuri, "9 ila 12 yaş arası çocuklar için aşılama izni, farklı ülkelerin deneyimlerine, bu konudaki çalışmaların gözden geçirilmesine ve son olarak bilimsel ilkelere dayalı bir karara dayanmaktadır. Bu aşı gönüllü olarak ve ebeveynlerin onayı ile yapılacaktır" diye konuştu.
İran'da Covid-19 aşıları şu ana kadar 12 yaş ve üstüne uygulanıyordu.
Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ülkede Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 30 artarak 132 bin 202'ye yükseldi. Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede şu ana kadar 53 milyon 517 bin kişinin en az iki doz Covid-19 aşısı olduğu belirtildi.
İran, aşılama sürecinde Sinopharm, Sputnik V ve AstraZeneca'nın yanı sıra yerli aşı COVIRAN Bereket'i kullanıyor.
Video Haberler
- 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
En Çok Okunan Haberler
- Karaveli skora rağmen oyundan memnun
- Kamer Genç unutulmadı
- Sezen Aksu hakkında bir suç duyurusu daha
- Rapçiler klipleri için gerçek silahla market soydu
- Dünyaca ünlü Rio Karnavalı ertelendi
- Halk Ekmek büfesine saldıran kişi hakkında yeni gelişme
- ABD'den 90 tonluk 'Ukrayna' hamlesi
- Dikkat çeken isim Kırmızı Oda'ya geri dönüyor
- Kediye işkence edip öldüren isim tutuklandı
- Maaşını alabilmek için ölüyü postaneye götürdüler