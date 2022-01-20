İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'Rusya pazarındaki payımız artabilir'

20 Ocak 2022 Perşembe, 15:20

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya ziyareti kapsamında Moskova’da yaşayan İranlılar ile bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada Reisi’nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin Moskova’da yaşayan İranlılara bilgi verdiği belirtildi.

Rusya ile ticari ilişkileri karşılıklı olarak artırmak istediklerini kaydeden Reisi, "Putin ile bu konuda görüştük. Her ikimiz de ilişkilerin artırılması ve güçlendirilmesi noktasında hemfikiriz. Sorunların ve engellerin kaldırılmasına yönelik güçlü bir irade var" açıklamasını yaptı.

"SORUNLARI GİDERMEK İSTİYORUZ"

Reisi, ülkesinin Rusya pazarındaki ekonomi payının artabileceğini bu konuda Moskova ile güçlü iradeye sahip olduklarını söyleyerek, "Rusya pazarındaki payımız artabilir. Rusya Devlet Başkanı da İran’ın Rusya pazarındaki payının kesinlikle artabileceğini söyledi. Bu konuda her iki ülke de güçlü iradeye sahip" ifadelerini kullandı.

Reisi, "Görüşmeden çıkan sonuç şudur: İki ülke yöneticileri de sorunları gidermek ve ilişkileri güçlendirmek istiyor" dedi.

"TİCARETTE RİSK ALINABİLİR"

Her iki ülke yatırımcılarının öngörülebilir bir ticaret istediğini belirten Reisi, yatırımcıların zarar görmemesi için sorunların çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ticarette risk alınabilir. Ancak ticaret öngörülebilir olmalı. Yatırımcılar önlerini görerek kar ve zarar hesabı yapmalılar. Bu konuda ekonomimizdeki sorunları çözmeye yönelik gerekli reformları başlatacağız. Hükümetimizin meclise sunduğu yeni bütçe planlamasında söz konusu ekonomi reformları da yer alıyor" ifadesini kullandı.

İran’ın yeni dönemde komşu ülkelerle işbirliğine öncelik vereceğini kaydeden Reisi, "İran ve Rusya bu konuda işbirliği potansiyelini artırmak ve iki ülke arasındaki imkanları kullanma iradesine sahip" açıklamasını yaptı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün Moskova’ya giden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelmişti.

