Son dakika | İran'dan, Türkiye'ye doğalgaz akışı kesildi

20 Ocak 2022 Perşembe, 10:00

Türkiye'nin üç büyük doğalgaz tedarikçisinden İran'ın teknik arıza bildirererek 10 gün süreyle Türkiye'ye gaz akışını keserken, doğalgaz santralleri ve büyük ölçekli tüketicilere olan gaz akışı azaltıldı. Yetkililer, sürenin kısaltılması için görüşmelerin sürdüğünü belirttiler.

İran, düzenleyici kurum verilerine göre, geçen yılın ocak-ekim döneminde Türkiye'nin tükettiği doğalgazın yüzde 16'sını sağladı.

TALİMAT VERİLDİ



Sektör yetkilileri, kullandıkları doğalgazı yüzde 40 azaltmaları için santrallere talimat gönderildiğini, ayrıca gaz dağıtım şirketlerine de 300 bin m3'ten fazla gaz tüketen sanayi ve kampüs tarzı büyük ölçekli tüketicilere de aynı oranda akışın azaltmaları için talimat verildiğini ifade ettiler.

Gaz akışını azaltma talimatı ısıtma için yapılan kullanımı, üniversite ve hastaneleri kapsamıyor.