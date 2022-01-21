İran duyurdu: Doğalgaz akışında yeni gelişme

21 Ocak 2022 Cuma, 19:00

İran’ın Türkiye’ye doğalgaz sevkiyatını durdurmasının ardından gaz santrallerine doğalgaz akışı dün azaltılmış, büyük ölçekli sanayinin doğalgaz ve elektrik kullanımının da sınırlanacağı açıklanmıştı.

Reuters'ın haberine göre, İran Petrol Bakanlığı'nın SHANA haber ajansında yer alan açıklamada, "Dün Türkiye tarafındaki istasyondaki bir gaz sızıntısından dolayı kesilen Türkiye'ye doğalgaz ihracatı yeniden başladı" dedi.

Yetkililer, İran'dan gaz kesintisinin süresinin 10 günü bulabileceğini belirtmişlerdi.