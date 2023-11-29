İran, ABD gemisini gözetledi: Görüntüsü paylaşıldı

İran'ın, Aden Körfezi ve Umman Denizi'nde insansız hava araçlarıyla (İHA) ABD’nin Eisenhower uçak gemisini takip ettiğine dair görüntüler yayımlandı.

AA
Yayınlanma: 29.11.2023 - 09:38
İran, ABD gemisini gözetledi: Görüntüsü paylaşıldı
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İran'ın, İHA'larla ABD'nin "Eisenhower" uçak gemisini gözetlediğine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

İran resmi ajansı IRNA haberinde, olaya ait olduğu ileri sürülen görüntüleri yayımladı.

Haberde, İran Deniz Kuvvetleri’nin, Aden Körfezi ve Umman Denizi'nde insansız hava araçlarıyla ABD'nin Eisenhower uçak gemisini tespit ederek takip ettiği aktarıldı.

Paylaşılan görüntülerde bir uçak gemisi ile kendisine eşlik eden fırkateynin ilerlediği görülürken tarihin 26 Kasım'ı ve saatin de 09.18’i göstermesi dikkati çekti.


İran İHA ABD gemi

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