İran: ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln vuruldu

İran’ın askeri komuta yapısında yer alan Hatam el-Enbiya Merkez Karargâhı’nın sözcüsü, ABD Donanması’na ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin İran Devrim Muhafızları Donanması tarafından düzenlenen saldırıda hedef alındığını iddia etti.

Yetkili, saldırının Devrim Muhafızları Donanması’na ait insansız hava araçları ile gerçekleştirildiğini belirtti.

İran tarafından yapılan açıklamada saldırının ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmezken, ABD makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir doğrulama ya da açıklama gelmedi.

USS Abraham Lincoln uçak gemisi, ABD Donanması’nın en büyük savaş platformlarından biri olarak biliniyor ve genellikle Orta Doğu’da artan gerilim dönemlerinde bölgeye konuşlandırılıyor.

İran ile ABD arasında son dönemde artan askeri gerilim, özellikle Basra Körfezi ve Orta Doğu’daki askeri hareketlilik üzerinden dikkat çekiyor.