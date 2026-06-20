Cumhuriyet Gazetesi Logo
İran, ABD ve İsrail'in ateşkes ihlalleri nedeniyle Hürmüz Boğazı'nı kapatıyor

İran, ABD ve İsrail'in ateşkes ihlalleri nedeniyle Hürmüz Boğazı'nı kapatıyor

20.06.2026 17:01:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
Takip Et:
İran, ABD ve İsrail'in ateşkes ihlalleri nedeniyle Hürmüz Boğazı'nı kapatıyor

İran, ABD'nin savaşın sona erdirilmesine yönelik mutabakat hükümlerini uygulamadığını ve İsrail'in Güney Lübnan'daki ateşkes ihlallerini sürdürdüğünü öne sürerek, Hürmüz Boğazı'nın gemi geçişlerine kapatılacağını duyurdu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargâhı, cumartesi günü yayımladığı açıklamada, kararın ABD'nin geçen hafta savaşı sona erdirmeyi amaçlayan Mutabakat Muhtırası'nın (MoU) birinci maddesini uygulamaması nedeniyle aldığı 'taahhüt ihlali' sonrasında verildiğini bildirdi.

Devlet televizyonu Press TV tarafından yayımlanan açıklamada ayrıca, İsrail'in Güney Lübnan'da ateşkesi sürekli ihlal ettiği ve İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki bölgelerden çekilmediği iddia edildi.

Karargâh açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Boğazın gemi geçişlerine kapatıldığı ilan edilmektedir.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir su yolu olarak kabul ediliyor. İran'ın açıklamasının hayata geçirilip geçirilmeyeceği ve uluslararası deniz ticaretine etkileri yakından takip ediliyor.

İlgili Konular: #İran #Son dakika #karar #hürmüz boğazı