İran, ABD ve İsrail'in ateşkes ihlalleri nedeniyle Hürmüz Boğazı'nı kapatıyor

İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargâhı, cumartesi günü yayımladığı açıklamada, kararın ABD'nin geçen hafta savaşı sona erdirmeyi amaçlayan Mutabakat Muhtırası'nın (MoU) birinci maddesini uygulamaması nedeniyle aldığı 'taahhüt ihlali' sonrasında verildiğini bildirdi.

Devlet televizyonu Press TV tarafından yayımlanan açıklamada ayrıca, İsrail'in Güney Lübnan'da ateşkesi sürekli ihlal ettiği ve İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki bölgelerden çekilmediği iddia edildi.

Karargâh açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Boğazın gemi geçişlerine kapatıldığı ilan edilmektedir.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir su yolu olarak kabul ediliyor. İran'ın açıklamasının hayata geçirilip geçirilmeyeceği ve uluslararası deniz ticaretine etkileri yakından takip ediliyor.