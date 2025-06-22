İran, ABD'yi “ihanetle” suçladı: Meşru müdafaa hakkımızı kullanacağız

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran’daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıyı "tehlikeli bir savaşın başlangıcı" olarak niteledi.

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’na göre Tahran, saldırının uluslararası hukuka ve BM Şartı’na aykırı olduğunu vurgulayarak, ABD’yi “bu suçun tüm sonuçlarından sorumlu” ilan etti.

Açıklamada, saldırının tam da diplomatik bir süreç devam ederken gerçekleştiğine dikkat çekilerek, “Dünya unutmamalıdır ki diplomasiye ihanet eden taraf Amerika Birleşik Devletleri olmuştur” denildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail’i “soykırımcı ve hukuk tanımaz” bir rejim olarak tanımlarken, saldırıların arkasında esasen Washington’un bulunduğunu savundu.

İran yönetimi, ABD’nin saldırısının BM Şartı’nı ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“Bu korkunç ve yasa dışı saldırının ciddi sonuçlarından tamamen ABD hükümeti sorumludur.”

Açıklamada, saldırı “korkunç bir suç” olarak tanımlandı ve bunun İran’ın ulusal egemenliğine yönelik açık bir tehdit olduğu vurgulandı.

“MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ”

İran, ABD’nin askeri eylemlerine karşı tüm meşru yollarla karşılık vereceğini duyurdu.

Bakanlık, “İran, ABD’nin bu saldırganlığına ve işlenen suçlara karşı kararlılıkla direnecek; ulusal güvenliğini ve çıkarlarını her türlü gerekli araçla savunacaktır” açıklamasında bulundu.

Tahran yönetimi, Birleşmiş Milletler’i ve özellikle Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nı (UAEA), bu saldırıya karşı derhal harekete geçmeye çağırdı. Ayrıca BM Güvenlik Konseyi’nin acilen toplanması ve saldırının kınanması talep edildi.