İran, ABD'nin müzakereleri geciktirdiğini iddia etti

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:32

Avrupa Birliği'nin (AB) Washington ve İran arasında arabuluculuk yaptığı 16 aylık dolaylı müzakerelerin sonucunda 8 Ağustos'ta kıdemli AB yetkilisi, birliğin nihai metni taraflara sunduğunu ve "birkaç hafta içerisinde" yanıt beklendiğini söylemişti.

AB, 15 Ağustos'ta İran'ın 2015 Nükleer Anlaşması'nı yeniden hayata geçirmek için sunulan nihai AB metnine yanıt verdiğini bildirirken İran anlaşmaya dair henüz çözülmemiş üç mesele ile ilgili ABD'nin esneklik göstermesini talep etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Kanaani "Amerikalılar müzakereleri geciktiriyor ve Avrupalı taraflar da eylemsiz kalıyor... Amerika ve Avrupa'nın nükleer anlaşmaya İran'dan daha fazla ihtiyacı var" dedi.

Kanaani, İran'ın "meşru haklarını" koruyacak, sürdürülebilir bir anlaşma istediğini belirtti.

ESİR TAKASI İLE ALAKASI YOK

ABD İran'dan ısrarla, güvenlik suçlamalarıyla tutukladığı İran kökenli Amerika vatandaşlarını serbest bırakmasını istemişti. İran da, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar kapsamında tutukladığı İran vatandaşlarının serbest bırakılmasını talep etmişti.

Kanaani, "Washington'la esir takasının ayrı bir konu olduğuna ve 2015 anlaşmasını yeniden devreye alma müzakereleriyle ilgisi olmadığına dikkat çekiyoruz" dedi.