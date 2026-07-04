İran, Ayetullah Ali Hamaney’e veda için hazırlanıyor: Dünya liderleri Tahran’da buluşuyor

İran, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren dini lider Ayetullah Ali Hamaney için bugün başlayacak cenaze törenlerine hazırlanıyor.

Başkent Tahran’daki İmam Humeyni Musallası’nda gerçekleştirilecek ilk tören öncesinde kentte geniş güvenlik önlemleri alınırken, İran’ın farklı kentlerinden gelen binlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren tören alanına yönelmeye başladı.

İranlı yetkililer, cenaze programının yaklaşık bir hafta süreceğini açıkladı. İlk iki günün halkın vedası ve yabancı heyetlerin kabulüne ayrılması planlanırken, defin programının ilerleyen günlerde farklı kentlerde devam etmesi bekleniyor.

100'DEN FAZLA ÜLKEDEN KATILIM BEKLENİYOR

İran yönetimi, cenaze törenlerine 100’den fazla ülkeden resmi heyetin katılmasının beklendiğini duyurdu.

Açıklamalara göre devlet ve hükümet başkanları, parlamento başkanları, bakanlar ve özel temsilcilerden oluşan geniş bir uluslararası katılım öngörülüyor.

Şimdiye kadar kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili’nin törenlerde yer alması bekleniyor.

Rusya’yı Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev’in, Çin’i ise Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı He Wei başkanlığındaki heyetin temsil edeceği bildirildi.

Türkiye adına cenaze törenlerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki heyet katılacak. Yılmaz’ın Tahran temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de görüşmesi bekleniyor.

TAHRAN'DA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Tören öncesinde Tahran’ın birçok noktasında güvenlik tedbirleri artırıldı. İmam Humeyni Musallası çevresinde trafik kısıtlamaları uygulanırken, tören alanına çıkan güzergâhlarda yoğunluk oluştu.

Yerel basın ve uluslararası ajansların aktardığı görüntülerde, siyah giysiler giyen çok sayıda kişinin sabahın erken saatlerinden itibaren tören alanına ulaşmak için metro istasyonları ve ana arterlerde toplandığı görüldü.

Bu cenaze yalnızca İran’ın uzun yıllar görev yapan dini liderine veda töreni değil. Aynı zamanda ABD-İsrail saldırılarının ardından İran’ın düzenlediği ilk büyük uluslararası organizasyon olma özelliği taşıyor. Tören, hem yeni liderliğin uluslararası meşruiyetini göstermeyi hem de devlet kurumlarının işleyişini sürdürdüğü mesajını vermeyi amaçlayan önemli bir diplomatik buluşma olarak görülüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Cumhuriyet, Tahran’dan törenleri yerinde izleyerek cenaze programındaki gelişmeleri, uluslararası katılımı, saha gözlemlerini ve törenlerden öne çıkan ayrıntıları gün boyunca aktarmayı sürdürecek.