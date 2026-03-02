İran basını duyurdu: Hamaney’in eşi hayatını kaybetti

İran’ın Tasnim haber ajansı, ABD-İsrail saldırısında yaralanan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in eşinin de aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Tasnim’in aktardığı bilgilere göre, saldırı sırasında yaralanan Mansure Huceste Bağerzade, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Haberde, ölümün ABD ve İsrail tarafından düzenlendiği belirtilen saldırının ardından gerçekleştiği ifade edildi.

İran medyasında yer alan haberlerde, saldırının ardından ülkede üst düzey yönetim kadrolarında yaşanan kayıpların dikkat çektiği vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.