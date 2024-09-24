İran, BMGK'ya müdahale çağrısında bulundu

Yayınlanma: 24.09.2024 - 12:23

Güncelleme: 24.09.2024 - 12:23

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, İsrail'in Lübnan'a saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Muhacerani, "İran hükümeti, İsrail'in Filistin, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınıyor ve bunu insanlığa yönelik bir tehdit örneği olarak değerlendiriyor. Gazze ve Refah'da yaşanan trajedilerin tekrarlanmasından endişe ediyor ve Güvenlik Konseyi'nin müdahalesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, dün sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 35’i çocuk, 58’i kadın 492 kişinin hayatını kaybettiğini, 1645 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.