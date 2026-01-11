İran Büyükelçiliği balkonuna çıkan protestocu gündem oldu

İngiltere’nin başkenti Londra’nın batısında bulunan İran Büyükelçiliği önünde yüzlerce kişinin katıldığı protesto düzenlendi.

Göstericiler İran bayrakları taşıdı, İran yönetimi karşıtı sloganlar attı. Protesto sırasında bir kişinin büyükelçilik binasının balkonuna çıktığı bildirildi.

Metropolitan Police, protesto kapsamında iki kişinin gözaltına alındığını, ayrıca izinsiz giriş (trespass) şüphesiyle bir kişinin daha arandığını açıkladı. Polis, protestonun devam ettiğini ancak “güvenli şekilde denetlendiğini” bildirdi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, gözaltına alınanlardan birinin ağırlaştırılmış izinsiz giriş ve bir acil durum görevlisine saldırı, diğerinin ise ağırlaştırılmış izinsiz giriş suçlamasıyla yakalandığı belirtildi.

Cumartesi günü çekilen görüntülerde bir kişinin büyükelçiliğin balkonunda durarak İran bayrağını indirdiği görüldü.

Büyükelçilik daha sonra X hesabından bayrağın yeniden yerine asıldığına dair bir fotoğraf paylaştı.

RIZA PEHLEVİ POSTERLERİ TAŞINDI

Kensington’daki protestoda bazı göstericiler, 1979 devriminde devrilen son şah Muhammed Rıza Şah Pehlevi’nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi’nin fotoğraflarını taşıdı.

İran’daki birçok göstericide de ABD'de yaşayan Rıza Pehlevi’nin ülkeye dönmesi çağrıları öne çıkıyor.

İran’da 28 Aralık’ta başlayan hükümet karşıtı protestoların 13’üncü gününe girdiği belirtildi. İki insan hakları kuruluşuna göre, protestolarda şimdiye kadar en az 50 kişi hayatını kaybetti.

Gösteriler, ekonomik sorunlar nedeniyle başlamış, kısa sürede İslam Cumhuriyeti’ne son verilmesi çağrılarına kadar genişlemişti.

İran’ın dini lideri Ali Hamaney, hükümet karşıtı göstericileri “sorun çıkaranlar” olarak nitelendirdi ve protestocuları ABD Başkanı Trump'ı memnun etmeye çalışmakla suçladı.

AVRUPA'DAN TEPKİLER

Geçen hafta yayımlanan ortak açıklamada, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İran güvenlik güçlerinin şiddetine ilişkin haberlerden “derin endişe” duyduklarını belirterek, protestocuların öldürülmesini kınadı.

Açıklamada, İran yönetiminin ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkını güvence altına alması gerektiği vurgulandı.

