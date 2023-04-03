Azerbaycan'da milletvekili saldırısıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 11:15

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 11:15

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Elşad Hacıyev, Büyük Kurtuluş Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Fazıl Mustafa'ya yapılan silahlı saldırıya ilgili Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi ve başsavcılık tarafından düzenlenen ortak operasyonda 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Hacıyev, konuyla ilgili ayrıntılı bilginin kamuoyuna açıklanacağını belirtti.

Azerbaycanlı Milletvekili Fazıl Mustafa, 28 Mart'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmıştı.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirmişti.

