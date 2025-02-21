İran Cumhurbaşkanı ABD’ye Türkçe şiirle yanıt verdi

Yayınlanma: 21.02.2025 - 12:10

Güncelleme: 21.02.2025 - 12:10

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran’da düzenlenen bir etkinlikte ABD ile müzakerelere değindi.

Müzakerelere karşı olmadıklarını ancak her şartta müzakere etmeyeceklerini vurgulayan Pezeşkiyan, "Önce yaptırım uygulayıp sonra silahlarımızdan vazgeçmemizi isteyerek yeniden müzakereden bahsedemezler" dedi.

ABD’nin baskı politikasına, Evliya Çelebi'den Türkçe dizelerle cevap veren Pezeşkiyan, "Türkçemizde bir şiir var. ’Geçme namert köprüsünden, bırak alsın sel seni. Yatma tilki gölgesinde, bırak yesin aslan seni’" ifadelerini kullandı.

Türkçe şiiriyle büyük alkış alan Pezeşkiyan, "Yani insan, tilkinin gölgesinde uyusa da sel insanı alıp götürse de namertlerin gölgesinde durulmaz. Tehditlerle bizi istedikleri her şeyi yapmaya zorlayabileceklerini düşünüyorlar. Bu doğru değil. Biz insanız ve karşılıklı saygı çerçevesinde konuşacağız ancak baskılar karşısında asla boyun eğmeyeceğiz" dedi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik tehditlerine de değinen Pezeşkiyan, "İsrail’in arkasında ABD desteği olduğu için bazıları İsrail’den korkuyor. Ancak biz korkmuyoruz ve korkmayacağız. Bize de bu yakışır" diye konuştu.

MESUD PEZEŞKİYAN KİMDİR?

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 29 Eylül 1954 tarihinde İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti'ne bağlı Mahabad şehrinde doğmuş bir kalp cerrahı ve siyasetçidir. İran'ın 9. ve mevcut Cumhurbaşkanı olarak görev yapmaktadır.

Türk kimliğini her daim açıkça ifade eden ve bununla gurur duyduğunu belirten Pezeşkiyan bir röportajında, "Ben Türk'üm ve bununla gurur duyuyorum" ifadesini kullanmıştı. Ayrıca evinde çocuklarıyla Türkçe konuştuğunu ve Türk kültürüne bağlılığını vurgulamıştı.

İKİ OĞLUNU VE KIZINI TEK BAŞINA BÜYÜTTÜ

Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi'nden mezun olan Pezeşkiyan, 1980-1988 yılları arasında süren İran-Irak Savaşı'nda hem muharip hem de doktor olarak görev yaptı.

1993 yılında eşi ve bir çocuğunu trafik kazasında kaybeden Pezeşkiyan, geriye kalan iki oğlunu ve kızını tek başına büyüttü ve bir daha hiç evlenmedi.

Savaş sonrasında, 1994-1999 yılları arasında Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi'nin rektörlüğünü üstlendi.

Pezeşkiyan'ın siyasi hayatı, 1997 yılında Sağlık Bakan Yardımcısı olarak başladı, ardından 2001-2005 yılları arasında Sağlık Bakanı olarak görev yaptı. Ayrıca beş dönem boyunca Tebriz milletvekili seçildi ve 2016-2020 yılları arasında İran Parlamentosu'nun Birinci Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2024 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, "Ben Türk'üm ve bununla gurur duyuyorum" sloganıyla dikkat çeken Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7'sini alarak İran'ın 9. Cumhurbaşkanı seçildi.