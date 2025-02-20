Ters dönen uçaktan sağ kurtulan yolculara verilecek tazminat belli oldu

Carlson, sözlerine şöyle devam etti: "Sesler… Beton ve metalin birbirine çarpması sırasında oluşan seslerin oluşturduğu bir gürültü vardı. Ancak gördüğüm şey, uçaktaki herkesin anında birbirine destek olmaya başlamasıydı. Aynı zamanda ‘Şimdi ne olacak? Buradan nasıl çıkacağız?’ gibi sorular da vardı..."