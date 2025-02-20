Ters dönen uçaktan sağ kurtulan yolculara verilecek tazminat belli oldu
ABD merkezli Delta Hava Yolları'na ait olan bir yolcu uçağı, Kanada'nın Toronto kentindeki Pearson Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistte ters dönmüştü. Şirket, kazayı atlatan yolculara tazminat teklifinde bulundu.
Delta Flight'ın 4819 kodlu yolcu uçağı, 17 Şubat'ta, Toronto Havalimanı'nda piste sert bir şekilde iniş yapmasının ardından ters dönmüş, takla atan uçaktan alevler çıktığı görülmüştü.
Uçakta bulunan 76 yolcu ve 4 mürettebatın tamamının kazadan sağ kurtulduğu duyuruldu. Kazadan kurtulan bazı yolcular, olay anına dair görüntüler paylaşırken, enkazın içinde baş aşağı duran yolcuların çektiği videolar sosyal medyada hızla yayıldı.
Kazaya tanık olan yolculardan Peter Carlson, CBS’e verdiği röportajda, "Bir anda her şey yana kaydı ve göz açıp kapayıncaya kadar kendimi baş aşağı şekilde, kemerime bağlı halde buldum" dedi.
Carlson, sözlerine şöyle devam etti: "Sesler… Beton ve metalin birbirine çarpması sırasında oluşan seslerin oluşturduğu bir gürültü vardı. Ancak gördüğüm şey, uçaktaki herkesin anında birbirine destek olmaya başlamasıydı. Aynı zamanda ‘Şimdi ne olacak? Buradan nasıl çıkacağız?’ gibi sorular da vardı..."
Kazada, uçakta bulunan 80 kişiden 21’i yaralandı. Delta'nın, 20 Şubat itibarıyla yaptığı açıklamaya göre, kazadan sonra hastaneye kaldırılan yolculardan yalnızca biri halen tedavi görmekte.
NBC News'in haberine göre Delta Air Lines, uçakta bulunan her yolcuya 30 bin dolar (Yaklaşık 1 milyon 90 bin TL) tazminat teklifinde bulundu.
Havayolu şirketinin bir sözcüsü, bu ödemenin "herhangi bir şart içermediğini, yolcuların yasal haklarını etkilemediğini; yani, ilerleyen süreçte atabilecekleri hukuki adımlar karşısında herhangi bir engel oluşturmadığını" belirtti.
Kazanın nedeni hakkında resmi bir soruşturma başlatılmış durumda, ancak bazı havacılık uzmanları şimdiden olası sebepler üzerine yorum yapmaya başladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kimi kime şikâyet edeceksin!
- 'Toplumun hassasiyetini dile getirmeye çalıştım'
- İfade işlemleri devam ediyor
- CHP’li vekilden sert tepki!
- Yurt dışına çıkış yasağı uygulanacak!
- İptal edilen planlar döndü
- Cemil Tugay’dan o isme tazminat davası!
- Hangi il ve ilçelerde okullar tatil?
- Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' çıkışı!
- 'Veri silme eylemi tespit edildi' açıklaması