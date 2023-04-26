Suriye'den 'dörtlü toplantı' mesajı: Türk kuvvetlerinin Suriye'den çekilmesi tartışıldı

Yayınlanma: 26.04.2023 - 11:59

Güncelleme: 26.04.2023 - 12:24

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Reza Aştiyani'nin yanı sıra Rusya, İran ve Suriye istihbarat başkanları Moskova'da bir araya geldi.

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, toplantıda "Türk birliklerinin Suriye topraklarından çekilmesinin" görüşüldüğü öne sürüldü.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye, Rusya, İran ve Türkiye savunma bakanları dörtlü toplantıda bir araya geldi ve burada Türk birliklerinin Suriye topraklarından çekilmesi ve M4 uluslararası karayolu üzerindeki anlaşmanın uygulanması tartışıldı."

Açıklamada ayrıca, "Suriye Savunma Bakanı ve Suriye Genel İstihbarat Dairesi Genel Müdürü; Moskova'daki meslektaşları, Türk Savunma Bakanı ve Türk istihbarat servisi başkanı ile bir araya geldi. Taraflar birçok dosyayı tartıştı ve toplantı olumluydu" ifadeleri yer aldı.

"TOPLANTIDA NORMALLEŞME ADIMLARINA DEĞİNİLMEDİ"

El Vatan gazetesine konuşan bir Suriyeli yetkili ise toplantıda "Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesine ilişkin somut adımların görüşüldüğünü" reddetti.

Yetkili "Türkiye, Rusya ve İran, Türk birliklerinin Suriye topraklarından çekilme mekanizmasını tartışacaklardı ve toplantıda iki ülke arasındaki normalleşme adımlarına değinilmedi" dedi.

"Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme sürecinin, Türk birliklerinin Suriye'den çekilmesi sonrası başlayacağını ve Türk birliklerinin Suriye'den çekilmeden normalleşme olmayacağını" belirten yetkili, normalleşme süreci görüşmelerinde çözülmesi gereken ilk konunun "çekilme" olduğunu ifade etti.

SURİYE: GÜVENLİĞİ TESİS ETMEYE HAZIRIZ

İran Fars haber ajansının aktardığına göre, Savunma Bakanı General Ali Mahmud Abbas, "Moskova görüşmelerinde gündeme gelecek ve farklı ülkelerin çıkarlarına olacak konular üzerinde anlaştık" dedi.

Abbas, Suriye ordusunun ülke genelinde güvenliği yeniden tesis etmeye tamamen "hazır" olduğunu vurguladı.

İRAN: TERÖRLE MÜCADELE HEPİMİZİN ORTAK ARZUSU

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Reza Aştiyani ise İran ve Rusya'nın Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkileri normalleştirme çabalarının Moskova'daki dörtlü toplantının "en önemli hedeflerinden biri" olduğunu kaydetti.

"İran'ın bölgede etkili iki komşu ülke olarak Suriye ile Türkiye arasında doğrudan bir ilişki kurmak için ciddi çaba sarf ettiğine ve iki ülke arasındaki ortak çabaları desteklediğine" dikkat çeken Aştiani, "Terörle çeşitli biçimlerde mücadele etmek bölgedeki tüm ülkelerin arzusudur ve bu konu, bölgedeki tüm ülkelerin arzusunu oluşturacak. Terörle mücadele, ortak koordinasyon ve işbirliği ile başarılabilir" diye konuştu.

RUSYA: TERÖRLE MÜCADELEYE ÖZEL ÖNEM VERİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, dörtlü toplantı sırasında "terörist tehditlerin tüm tezahürlerine karşı koyma ve Suriye'deki tüm aşırılık yanlısı gruplarla mücadele konularına özel önem verildiğini" açıkladı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI NE DEMİŞTİ?

Dörtlü toplantı sonrası MSB'den yapılan açıklamada, "Suriye'deki güvenlik durumunun güçlendirilmesi, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar, Suriye topraklarında her şekliyle terör örgütleri ve tüm aşırılıkçı gruplarla mücadele, Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmelerine yönelik çabaların yoğunlaştırılması konuları ele alınmıştır" denildi.

Açıklamada, "Taraflar, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını teyit etmişlerdir. Yapıcı havada geçen toplantı sonucunda, Suriye'de ve bir bütün olarak bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için dörtlü formattaki toplantıların devamının önemi vurgulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bakan Hulusi Akar ise "Bu toplantı ve görüşmeler faydalı ve olumlu oldu. Önemli katkılar sağlandı. Bölgeye barış, istikrar ve huzurun getirilmesi konusunda bu çalışmalara ihtiyaç olduğu konusunda taraflarla mutabık kaldık. Önümüzdeki günlerde bunun devamını ifade ettik" dedi.