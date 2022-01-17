İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Rusya’ya gidiyor

17 Ocak 2022 Pazartesi, 04:00

Tahran ile uluslararası toplum arasında Viyana’daki nükleer müzakereler ağır aksak sürerken Rusya, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi ağırlamaya hazırlanıyor. Rus Rossiya-1 kanalına dayandırılan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Reisi bu hafta bir araya gelecek. İki ülke Şam yönetimine destek verirken Türkiye ile birlikte Suriye’de çatışmasızlık bölgeleri uzlaşısının da çıktığı Astana sürecinin garantörlerinden.

Reisi’nin Rusya’yı ziyaret planı geçen ay gündeme yansımıştı. Her iki ülkeye yönelik ABD baskısı sürerken liderlerin temasında Rusya’nın da parçası olduğu nükleer anlaşmada gelinen noktanın, olası tıkanıklıkların da ele alınacağına işaret edildi.

TAHRAN-RİYAD DİYALOGDA

Trump döneminde tek taraflı anlaşmadan çekilen ABD’nin yeniden dönüşü ve İran’a yönelik yaptımlar konusu da Viyana’da kilit gündem maddelerinden.

Öte yandan Körfez’in iki rakibi Suudi Arabistan ile İran arasında ilişkilerdeki gerilimin dindirilmesi yönünde arayışlar sürüyor. Gözler iki ülke arasında Irak arabuluculuğuyla geçen yıl başlayan görüşmelerin akıbetindeyken İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Celil Rahimi Cihanabadi’den 2016’da kesilen diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmak üzere olduğu çıkışı geldi. AA’nın haberine göre Cihanabadi, iki ülkenin büyükelçiliklerini karşılıklı olarak açmaya hazırlandığını belirtti.