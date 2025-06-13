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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan, İsrail'in saldırısı sonrası ilk açıklama: 'İran'ın tepkisi pişman edecek'

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan, İsrail'in saldırısı sonrası ilk açıklama: 'İran'ın tepkisi pişman edecek'

13.06.2025 14:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan, İsrail'in saldırısı sonrası ilk açıklama: 'İran'ın tepkisi pişman edecek'

İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ardından İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ilk açıklama geldi. Pezeşkiyan, "İran'ın tepkisi pişman edecek" ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan açıklama geldi.

Pezeşkiyan, ilk açıklamasında "İran'ın tepkisi pişman edecek" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyonist rejimin canice saldırısı gerçekleşir gerçekleşmez, cumhurbaşkanı ve hükümet ekibi olay yerinin yönetimini devraldı ve bu konuda bakanlar kurulu özel bir toplantı yaptı" ifadelerini kullandı.

HALKA SESLENECEK

İran Cumhurbaşkanı, "Siyonist rejim bugünkü eyleminden pişmanlık duyacak" açıklamasında bulundu. Pezeşkiyan'ın önümüzdeki saatlerde halka seslenmesi bekleniyor.

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