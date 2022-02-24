Doğu Perinçek'ten Rusya açıklaması: Karadeniz'e barış Türkiye'ye refah

24 Şubat 2022 Perşembe, 22:47

Tüm dünyanın gözü önünde Ukrayna topraklarına saldıran Rusya Devlet Başkanı Putin'in kararı tartışılmaya devam ediyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rusya'nın TASS ve RIA Novosti Haber Ajanslarının sorularını cevaplayıp Rus harekatını övdü. Perinçek, "Rusya’nın kullandığı silah, şu anda barış ve huzur getiren silahtır." dedi.

"HUZUR GETİREN SİLAH"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Sayın Putin, ABD’nin tehdidinin beyanatlarla durdurulamayacağını bilmektedir. Rusya’nın askerî operasyonu, evet silahlıdır ama Rusya’nın kullandığı silah, şu anda barış ve huzur getiren silahtır. Tıpkı Azerbaycan’ın Karabağ’ı kurtarmasında kullandığı silah gibi." ifadelerini kullandı.

Doğu Perinçek'in cevapları şu şekilde:

Rusya'nın kararlılığı Karadeniz'e barış Türkiye'ye refah getiriyor

Rusya’nın kararlılığı, Karadeniz’e barış getirmenin ötesinde Doğu Akdeniz’de de ABD tehdidine darbe indirmekte ve Türkiye’yi ferahlatmaktadır. NATO’nun doğuya genişlemesi Türkiye için de tehdittir. NATO’nun doğuya doğru genişlemesi, İran, Suriye, Irak, Azerbaycan, Orta Asya ülkeleri, bütün Asya ve Çin için de tehdittir. NATO’nun doğuya doğru genişlemesi, Afrika ve Latin Amerika için de tehdittir.

BARIŞ VE HUZURU GETİREN MODEL

Doğuya ilerleme gayretindeki NATO, mezarına giden NATO’dur. Rusya’nın kararlılığı Karadeniz’e huzur getiriyor. ABD’ye karşı Karabağ’ın kurtarılmasında, Kazakistan darbesinin bastırılmasında, Afganistan’ın kurtarılmasında, “Kürdistan” adı altında İkinci İsrail Devletini kurma girişiminin bozguna uğratılmasında ve Libya’da kullanılan silah, bir model oluşturmuştur. Putin, barış ve huzur getiren modeli uygulamaya devam ediyor ve ABD’nin NATO’yu Doğu devletlerinin ve milletlerinin üzerine sürme girişimini bozguna uğratıyor.

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