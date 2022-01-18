İlk defa bu kadar net konuşuldu: Beyaz Saray'dan Rusya açıklaması
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda bütün seçeneklerin masada olduğunu belirterek, "Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız" uyarısında bulundu.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda bütün seçeneklerin masada olduğunu belirterek, gerilimi azaltma girişimlerine bulunduklarını söyledi.
Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ve Rusya gerilimine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ukrayna ve Almanya'ya bir gezi gerçekleştireceğini anımsatan Psaki, Blinken'ın burada Ukrayna-Rusya gerilimini azaltmak için görüşmelerde bulunacağını aktardı.
"SORUMLUSU PUTİN"
Psaki, Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bu sabah gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Cenevre'de bir görüşme yapma konusunda mutabık kaldığını ve Blinken'ın bu görüşmede Rusya'yı gerginliği azaltma konusunda uyaracağını belirtti.
Ukrayna-Rusya geriliminin sorumlusunun sınıra on binlerce asker yığan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu ifade eden Psaki, şunları söyledi:
"Açık konuşayım; şu anda durum oldukça tehlikeli. Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız. Blinken, Cenevre'deki görüşmede, bu konuda diplomatik bir yol olduğunu açıkça dile getirecek. Ukrayna'yı işgalin ağır ekonomik sonuçlarının acısını çekip çekmeyeceği Putin ve Ruslara bağlı."
Psaki, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda tüm seçeneklerin masada olduğunu vurgulayarak, ekonomik yaptırımlar konusunda Avrupalı ortakları ile yakın temas halinde olduklarını dile getirdi.
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