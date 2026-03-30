Cumhuriyet Gazetesi Logo
İran’da 12 yaş üstüne 'gönüllü seferberlik' çağrısı

İran’da 12 yaş üstüne 'gönüllü seferberlik' çağrısı

30.03.2026 07:53:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
Takip Et:
İran’da 12 yaş üstüne 'gönüllü seferberlik' çağrısı

İran'da güvenlik kurumlarına yakın medya organları, Tahran'da başlatılan yeni bir gönüllü kayıt kampanyasını duyurdu.

İran’da güvenlik kurumlarına yakın medya organları, Tahran’da başlatılan yeni bir gönüllü kayıt kampanyasını duyurdu.

Kampanya kapsamında 12 yaş ve üzerindeki kişilerin güvenlik ve destek faaliyetlerinde görev almak üzere başvuru yapabileceği belirtildi.

İran Silahlı Kuvvetleri ile bağlantılı medya kuruluşlarından Defa Press’te yer alan habere göre, girişim İran’ın paramiliter gücü Besic tarafından “İran için Vatan Savunucuları” başlığıyla duyuruldu.

Kampanya, “İran için” sloganıyla tanıtılıyor.

Yetkililer, kampanyanın toplumun farklı kesimlerinden destek sağlanmasını hedeflediğini belirtti.

Açıklamalarda, katılımcıların savunma faaliyetleri, lojistik destek ve yardım çalışmalarında görev alabileceği ifade edildi.

Defa Press’in aktardığına göre, kampanyaya 12 yaş ve üzerindeki bireyler başvurabiliyor.

Yaş sınırının düşüklüğü kamuoyunda tartışma yaratabilecek bir unsur olarak öne çıkıyor.

