İran'da Buşehr Nükleer Santrali çevresine saldırı

İran’ın güneyindeki Buşehr Nükleer Santrali çevresine düzenlenen ABD-İsrail saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran basını, santral yakınındaki bir binanın isabet aldığını ve bir güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Tasnim Haber Ajansı’nın haberine göre, sabah saatlerinde bir mühimmat santral çevresine isabet etti.

Saldırının, tesisin çevresinde bulunan bir yapıda hasara yol açtığı belirtildi.

İranlı yetkililer, Buşehr Nükleer Santrali çevresinin savaşın başlamasından bu yana dördüncü kez hedef alındığını açıkladı.

Bu ay içinde bölgeye birden fazla saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Buşehr, İran’ın faaliyette olan tek nükleer enerji santrali olarak biliniyor.

Tesise yönelik saldırıların artması, çatışmaların nükleer altyapıya sıçradığı yönündeki endişeleri güçlendirdi.

PETROKİMYA TESİSLERİ DE HEDEF ALINDI

İran’ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde bulunan petrokimya tesislerinin sabah saatlerinde ABD-İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarında hedef alındığı bildirildi. İran basını, saldırılarda önemli sanayi altyapısının zarar gördüğünü aktardı.

Tasnim Haber Ajansı’nın haberine göre, savaş uçakları Bu Ali ve Bender İmam petrokimya komplekslerini hedef aldı. Saldırılarda tesislerin bazı bölümlerinde hasar meydana geldi.

Ayrıca Mahşehr Özel Petrokimya Bölgesi’nin de bir dizi saldırıyla vurulduğu bildirildi.

Huzistan eyaletinde görevli bir güvenlik yetkilisi, saldırılar sonrası “yüksek can kaybı ihtimali” bulunduğunu açıkladı. Yetkili, arama ve inceleme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Hedef alınan tesislerin, İran’ın en büyük petrokimya holdinglerinden biri olan Persian Gulf Petrochemical Industries Company (PGPIC) bünyesinde faaliyet gösterdiği ifade edildi. ABD, bu şirketi Devrim Muhafızları ile bağlantılı olmakla suçluyor.

Petrokimya sektörü, İran ekonomisinin temel unsurlarından biri olarak plastikten gübreye birçok üretim alanını besliyor.

Bu saldırıların, çarşamba günü İsfahan’daki büyük bir çelik tesisinin vurulmasının ardından geldiği belirtildi.