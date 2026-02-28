İran'da gerilim yeni aşamada: Tahran için tahliye çağrısı

İran ile İsrail arasındaki gerilim hızla tırmanırken, Tahran’daki gelişmeler, saldırı iddiaları ve karşılıklı açıklamalar bölgede tansiyonu daha da artırdı.

Uydu görüntülerinde İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yerleşkesinde ağır hasar görüldüğü öne sürülürken, İran makamları üst düzey yetkililerin durumuna ilişkin açıklama yaptı.

New York Times tarafından yayımlanan uydu görüntülerinde, Tahran’daki güvenlikli kompleksin bir bölümünde ciddi yıkım olduğu ve siyah dumanların yükseldiği görüldü.

Airbus tarafından çekildiği belirtilen görüntülerde, Hamaney’in konutu ve üst düzey görüşmelerin yapıldığı alanlarda çöken yapılar dikkat çekti.

İsrailli bir yetkili, sabah düzenlenen saldırılarda Hamaney dahil bazı üst düzey isimlerin hedef alındığını öne sürdü. Hamaney’in nerede bulunduğu belirsizliğini koruyor.

“ABD VE İSRAİL HEDEFLERİ VURULDU”

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Orta Doğu’daki tüm İsrail ve ABD askeri hedeflerinin “İran füzelerinin güçlü darbeleriyle” vurulduğunu iddia etti. Açıklamada, operasyonların düşman kesin biçimde yenilene kadar süreceği savunuldu.

DMO ayrıca, bölgedeki tüm ABD varlıklarının İran ordusu açısından meşru hedef kabul edildiğini duyurdu.

TAHRAN İÇİN TAHLİYE ÇAĞRISI

İran Ulusal Güvenlik Konseyi, başkent Tahran’daki vatandaşlara kentten ayrılmaları yönünde çağrıda bulundu.

Yapılan açıklamada, halkın mümkünse sakinliğini koruyarak başka şehir ve bölgelere gitmesinin tavsiye edildiği belirtildi.

İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde bir ilkokula düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının arttığı bildirildi. Resmi IRNA haber ajansına göre saldırıda ölenlerin sayısı 40’a yükseldi.

“ÜST DÜZEY İSİMLER GÜVENDE”

Fars haber ajansı ise İsrail kaynaklarının üst düzey İranlı liderlerin hedef alındığı yönündeki iddialarına karşılık, ülke içindeki resmi kaynaklara dayandırdığı haberinde Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve güvenlik yetkilisi Ali Laricani dahil üst düzey isimlerin “sağlıklı ve güvende” olduğunu duyurdu.

ABD ÜSLERİNE SALDIRI TEHDİDİ

İran'a yakınlığıyla bilinen Irak merkezli paramiliter grup Kataib Hizbullah, kendilerini hedef alan saldırılara karşılık olarak ABD üslerine yönelik saldırılar başlatacaklarını duyurdu.

Kataib Hizbullah, 2014 yılında terör örgütü IŞİD’in Irak’ta hızlı ilerleyişini durdurmak amacıyla kurulan Halk Seferberlik Güçleri (PMF) içinde yer alan en büyük örgütlerden biri olarak biliniyor. Grup, geçmişte de ABD güçlerini hedef alan saldırılarla gündeme gelmişti.