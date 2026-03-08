İran’da gözler yeni lidere çevrildi: Uzmanlar Meclisi’nde güç dengesi tartışması

İran’da dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in ardından kimin ülkenin yeni lideri olacağı tartışmaları sürerken, Uzmanlar Meclisi’nden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Meclis üyelerinden Asgar Dirbaz, üyelerin çoğunluğunun Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’i desteklediğini söyledi.

İran’da dini lideri seçmekle görevli Uzmanlar Meclisi üyelerinden birinin bu yönde ilk kez kamuoyu önünde konuşması dikkat çekti.

Mehr Haber Ajansı’na konuşan Uzmanlar Meclisi üyesi Asgar Dirbaz, mecliste yeni lider konusunda bir eğilimin oluştuğunu belirtti.

Dirbaz, “Düşman, saldırılarla Uzmanlar Meclisi’nin çoğunlukla yapılacak yüz yüze toplantısını engellemeye çalışıyor ancak meclis üyeleri fiilen bir seçenek üzerinde uzlaştı” dedi.

Dirbaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çoğunluğun görüşü, Mücteba yönünde.”

“HAMANEY ADI DEVAM EDECEK”

İran medyasında yayımlanan bir videoda konuşan Uzmanlar Meclisi üyelerinden Hosseinali Eşkeveri de liderlik meselesinin büyük ölçüde sonuçlandığını öne sürdü.

Eşkeveri, “Liderliğin belirlenmesi konusu tamamlandı. Hamaney adı devam edecek. Oy verildi ve umarım yetkililer tarafından yakında açıklanır. Endişe etmeye gerek yok” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, Ayetullah Ali Hamaney’in ikinci oğlu Mücteba Hamaney’in yeni dini lider olarak ilan edilebileceği yorumlarına yol açtı.

“YAKINDA AÇIKLANACAK”

Meclis üyelerinden Ayetullah Abdullah Kayvani, Uzmanlar Meclisi tarafından seçilen “tam yetkili fakihin” bir an önce kamuoyuna tanıtılması gerektiğini söyledi.

Bir diğer üye Ayetullah Cevad Caferi ise yarı resmi Mehr Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, yeni liderin açıklanmasındaki gecikmenin “acı ve istenmeyen bir durum” olduğunu belirtti.

Caferi, sürecin hızlandırılmasının halkın ciddi beklentileri arasında yer aldığını ifade etti.

Uzmanlar Meclisi üyesi Rahim Tavakkol da meclis üyelerinin görevlerini yerine getirdiğini belirterek, Ali Hamaney’in halefinin yakında açıklanacağını söyledi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump ise İran’ın yeni liderinin uzun süre görevde kalamayacağını öne sürdü.

ABC News’e konuşan Trump, “Bizim onayımız olmadan uzun süre görevde kalamaz” dedi.

Trump ayrıca İran’ın yeni liderinin belirlenmesi sürecinde ABD’nin etkili olması gerektiğini savunarak, “Her 10 yılda bir geri dönmek istemiyoruz. Ülkesini savaşa sürüklemeyecek bir lider görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Trump daha önce CNN’e verdiği bir röportajda ise İran’da dini bir liderin görev yapmasına karşı olmadığını söylemişti.

MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?

56 yaşındaki Mücteba Hamaney, İran yönetim sisteminde uzun süredir perde arkasında etkili olduğu öne sürülen ancak kamuoyunda sınırlı görünürlüğe sahip bir isim olarak biliniyor.

1969’da Meşhed’de doğan Mücteba Hamaney, 1979 İslam Devrimi sonrası Tahran’da eğitim aldı ve ardından Tahran ile Kum kentlerinde dini öğrenim gördü.

Mücteba Hamaney’in, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ile yakın ilişkileri bulunduğu ve İran-Irak Savaşı sırasında görev aldığı belirtiliyor.

ABD yönetimi, 2019 yılında yayımlanan bir kararname kapsamında Mücteba Hamaney’i yaptırım listesine almış, dini liderin bazı yetkilerini fiilen devraldığı iddiasını gündeme getirmişti.

İran Anayasası, dini liderin üst düzey dini otoriteye sahip bir din adamı olmasını şart koşuyor.

Mücteba Hamaney’in henüz “Ayetullah” seviyesinde olmaması ve İran’daki yönetim sisteminin monarşiye karşı kurulmuş olması, baba-oğul geçişini tartışmalı hale getiriyor.