İran’da sağlık sistemi alarmda: 9 hastane devre dışı

İran Parlamentosu Sağlık Komitesi üyesi Muhammed Cemalian, ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle ülkede dokuz hastanenin artık hizmet veremediğini açıkladı.

Cemalian, saldırıların sağlık altyapısı üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi.

Cemalian’ın açıklamasına göre İran’da mevcut ilaç stokları yaklaşık altı ay boyunca yeterli olacak seviyede bulunuyor.

Ancak devam eden saldırılar ve artan yaralı sayısı, sağlık sisteminin kapasitesini zorlamaya başladı.

Dünya Sağlık Örgütü de çatışmalar sırasında İran’da sağlık altyapısına yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştiğini doğruladığını duyurmuştu.

Yetkililer, acil hastalara daha fazla yer açabilmek için estetik operasyonların geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Bu kararın, savaş nedeniyle artan yaralı sayısına sağlık sisteminin daha hızlı yanıt verebilmesi amacıyla alındığı ifade edildi.