İran’da yas törenleri başladı: Hamaney’in ölümü sonrası meydanlar doldu

İran’da dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in, İsrail-ABD ortak operasyonuyla öldürülmesinin ardından ülke genelinde yas törenleri başladı.

İran hükümeti, 40 günlük ulusal yas ilan ederken, devlet dairelerinin 7 gün süreyle kapatılacağını duyurdu.

Tasnim haber ajansının paylaştığı görüntülerde, binlerce kişinin yas döneminin başlangıcına katıldığı görüldü.

Görüntülerde, İran’daki geleneksel yas ritüelleri kapsamında insanların başlarına ve göğüslerine vurduğu dikkat çekti. Benzer törenlerin Lorestan eyaletinde de düzenlendiği bildirildi.

İran’ın tarihi kentlerinden İsfahan’da da binlerce kişi Ayetullah Ali Hamaney’i anmak üzere bir araya geldi.

Devletin İngilizce yayın yapan kanalı Press TV’nin yayımladığı görüntülerde, Nakş-ı Cihan Meydanı’nda geniş bir kalabalığın toplandığı görüldü.

Kum kentinde, Hz. Masume Türbesi'nde toplanan yüzlerce kişi ABD ve İsrail'i lanetledi.

Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin kubbesine siyah bayrak çekilirken bölgeye gelen İranlılar, Hamaney'in ölümü nedeniyle gözyaşı döktü.

IRAK'TA ÜÇ GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Irak hükümeti, Hamaney’in öldürülmesi nedeniyle ülkede üç günlük ulusal yas ilan etti. Irak Haber Ajansı’nın (INA) aktardığı açıklamada hükümet sözcüsü Bassem el-Avadi, “Büyük bir üzüntü ve kederle, İran halkına ve tüm İslam alemine taziyelerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

El-Avadi, olayın uluslararası hukuk ve sözleşmelerin ihlali anlamına geldiğini belirterek, saldırıyı kınadı.

ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırının ardından Irak’ın başkenti Bağdat’ta protestolar düzenlendi. Göstericiler, hükümet binaları ve yabancı elçiliklerin bulunduğu yüksek güvenlikli Yeşil Bölge çevresinde güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi.

El Cezire tarafından doğrulanan görüntülerde, protestocuların bayraklar taşıdığı ve sloganlar attığı görüldü. Tanıklar, bazı grupların ABD Büyükelçiliği’ne doğru yürümeye çalıştığını aktardı.

Görüntülerde ayrıca protestocuların Yeşil Bölge girişine yakın bir kavşakta araç geçişini engellemeye çalıştığı yer aldı.

İRAN'DA LİDERLİK SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

İran Anayasası’nın 111. maddesine göre, yeni bir dini lider seçilene kadar ülke yönetiminde geçici bir konsey görev yapıyor.

İran basınına göre bu konsey; Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Yüksek Yargı Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ve Anayasayı Koruyucular Konseyi’nden bir din adamından oluşuyor.

Geçici konsey, Uzmanlar Meclisi yeni dini lideri resmen seçene kadar görevini sürdürecek.

İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir, Hamaney'in ölümü sonrası boşalan liderlik makamının temsiliyetine ilişkin süreci anlattı.

Muhbir, "Anayasa'nın 111. maddesine göre, liderin vefatı, istifası veya görevden alınması durumunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri belirlemek ve ilan etmekle yükümlüdür. Yeni lider belirleninceye kadar Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin seçeceği Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden bir fakih olmak üzere üç kişiden oluşan konsey, liderlik görevlerini geçici olarak üstlenir" ifadelerini kullandı.