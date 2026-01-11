İran’daki protestolar İsrail’i harekete geçirdi

İsrail, İran’da son yılların en büyük hükümet karşıtı protestoları sürerken, ABD’nin olası bir askeri müdahalesine karşı yüksek alarm durumuna geçti.

Konuya yakın üç İsrailli kaynak, İsrail güvenlik birimlerinin gelişmeleri yakından izlediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde İran’a yönelik müdahale ihtimalini birkaç kez dile getirerek, Tahran yönetimini protestoculara karşı güç kullanmaması konusunda uyardı.

Trump, cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD’nin “yardım etmeye hazır” olduğunu söyledi.

Hafta sonu gerçekleştirilen İsrail güvenlik toplantılarına katılan kaynaklar, İsrail’in “yüksek alarm” durumunun pratikte ne anlama geldiğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Ancak İsrail ile İran’ın haziran ayında 12 gün süren bir savaşa girdiği, bu süreçte ABD’nin de İsrail’le birlikte İran hedeflerine yönelik hava saldırılarına katıldığı hatırlatıldı.

Cumartesi günü yapılan bir telefon görüşmesinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, ABD’nin İran’a olası müdahalesini ele aldığı bildirildi.

Görüşmede bulunan bir İsrailli kaynak bu bilgiyi doğrularken, ABD’li bir yetkili iki ismin görüştüğünü kabul etti ancak konuşmanın içeriğine dair açıklama yapmadı.

DOĞRUDAN MÜDAHALE SİNYALİ YOK

İsrail, İran genelinde protestolar sürerken doğrudan bir askeri müdahale niyeti ortaya koymuş değil.

Ancak iki ülke arasındaki gerilim, İsrail’in İran’ın nükleer programı ve balistik füze kapasitesine yönelik endişeleri nedeniyle yüksek seyrediyor.

Netanyahu, Economist dergisine verdiği ve cuma günü yayımlanan röportajda, İran’ın İsrail’e saldırması halinde “korkunç sonuçlar” doğacağını söyledi.

İran’daki protestolara da atıfta bulunan Netanyahu, “Diğer her şey için, bence İran’ın kendi içinde neler yaşandığını görmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.