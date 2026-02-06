İran’dan ABD heyetine itiraz: CENTCOM komutanının varlığı müzakereleri tehdit ediyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff arasındaki görüşmeler, Umman’ın başkenti Maskat’ta başladı.

The Wall Street Journal’ın aktardığına göre, ABD heyetinde ayrıca ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper da yer alıyor.

Savunma Bakanlığı yetkililerinin bu tür üst düzey diplomatik temaslara katılması alışılmış bir uygulama olmasa da, Donald Trump’ın önceki dönemlerinde de benzer örnekler yaşanmıştı.

Bir İranlı yetkili, Reuters’a yaptığı açıklamada, CENTCOM komutanının heyette bulunmasının nükleer görüşmeleri tehdit ettiğini söyledi.

Yetkiliye göre, askeri figürlerin müzakere masasında yer alması, sürecin güvenilirliğini zedeliyor.

TARAFLARIN TALEPLERİ

ABD yönetimi, İran’dan; uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurmasını, balistik füze programını sınırlandırmasını ve bölgesel müttefiklere desteğini sona erdirmesini istiyor.

İran ise müzakerelerin yalnızca nükleer programla sınırlı kalmasında ısrar ediyor.

Üç İranlı yetkili, The New York Times’a yaptıkları açıklamada, Tahran’ın ABD yaptırımlarının kaldırılması karşılığında nükleer programını uzun süreli olarak askıya almayı teklif edebileceğini söyledi.

Gazeteye konuşan bölgesel kaynaklar ise, İran’ın uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 3 veya altına çekmesinin bir 'ara formül' olarak değerlendirildiğini aktardı.

"EGEMENLİĞİMİZİ SAVUNACAĞIZ"

Görüşmeler öncesinde konuşan Irakçi, İran’ın egemenliğini ve ulusal güvenliğini her türlü 'macera ve ihlale' karşı savunmaya hazır olduğunu belirtti.

Aynı zamanda, diplomasi yoluyla ülke çıkarlarını koruma politikasının sürdüğünü vurgulayan Irakçi, Umman’ın arabuluculuk çabalarına teşekkür etti.

Umman Dışişleri Bakanı da İran’ın iyi niyetli ve ciddi bir tutum sergilediğini belirterek, tarafları kalıcı bir uzlaşma için fırsatı değerlendirmeye çağırdı.

"KARARLILIĞIMIZIN AÇIK MESAJIDIR"

İran Devrim Muhafızları’nın siyasi işlerden sorumlu komutan yardımcısı Yadollah Javani, müzakerelerin yalnızca nükleer dosyayla sınırlı kalacağını söyledi.

Javani, İran’ın caydırıcılık ve savunma kapasitesinin müzakere edilemeyeceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

Hürremşehr-4 füzesinin tanıtılması, İran’ın gücünü koruma konusundaki kararlılığının açık mesajıdır. Savaş istemiyoruz, ancak her saldırıya kararlılıkla karşılık veririz.

Taraflar arasındaki derin görüş ayrılıkları, Maskat’taki görüşmelerin son derece hassas bir zeminde yürütüldüğünü gösteriyor. Uzmanlara göre, askeri unsurların sürece dahil olması ve kapsam tartışmaları, müzakerelerin geleceğini belirleyecek en kritik başlıklar arasında yer alıyor.