Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'ya tutuklama talebi

6.02.2026 10:31:00
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' operasyonu kapsamında gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Dilek Kaya İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' soruşturması kapsamında 4 Şubat Çarşamba günü yeni bir operasyon düzenlenmişti. 

Soruşturma kapsamında, 27 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etme" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Aralarında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya, fenomenler Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük'ün bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alınmıştı. 

DİLEK İMAMOĞLU'NUN KARDEŞİNE TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “uyuşturucu” ve “fuhuş” soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Dilek Kaya İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın da aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklama, 2 kişi ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

 

 

İlgili Konular: #Dilek İmamoğlu #İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı #Ali Kaya

