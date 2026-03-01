İran’dan ABD uçak gemisine saldırı iddiası

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail saldırılarında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından Körfez’de bulunan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln’e saldırı düzenlediklerini iddia etti.

Yerel medyada yayımlanan açıklamada, Devrim Muhafızları USS Abraham Lincoln’ün dört balistik füze ile vurulduğunu öne sürdü.

Açıklamada, “Kara ve deniz, saldırgan güçlerin mezarlığı haline gelecek” ifadeleri kullanıldı.

İran tarafından yapılan saldırı iddiasına ilişkin ABD makamlarından henüz resmi bir doğrulama gelmedi.

DONANMANIN KRİTİK UÇAK GEMİLERİNDEN BİRİ

USS Abraham Lincoln (CVN-72), ABD Donanması’nın Nimitz sınıfı beşinci uçak gemisi olarak görev yapıyor. Nükleer güçle çalışan dev platform, ABD’nin deniz aşırı askeri operasyonlarında kilit rol üstlenen saldırı gruplarından biri olarak biliniyor.

Gemide radar sistemlerinden kaçınma özelliğine sahip F-35 tipi stealth savaş uçakları bulunuyor. Bu uçaklar, hava üstünlüğü sağlama ve hassas hedeflere yönelik operasyonlar için kullanılıyor.

USS Abraham Lincoln’e genellikle Tomahawk kara saldırı seyir füzeleri taşıyan üç destroyerden oluşan bir görev grubu eşlik ediyor. Ayrıca gemi, benzer kapasiteye sahip füzelerle donatılmış nükleer enerjili bir denizaltıyla birlikte operasyon yürütüyor.

BBC Verify tarafından doğrulanan uydu görüntülerine göre uçak gemisi 15 Şubat’ta Umman açıklarında tespit edildi.

Bölgedeki son gelişmelerle birlikte geminin konumu ve görev grubu, Körfez’deki askeri hareketlilik açısından dikkatle izleniyor.