İran’dan ABD ve İsrail’e meydan okuma: Asla teslim olmayacağız

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran liderinin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada savaşın ideolojik bir mücadele olduğunu savundu.

Galibaf, “Bu savaş bizim savaşımızdır. Biz bunu zalimle mazlum arasındaki mücadele olarak görüyoruz. Bu aslında tevhid anlayışıyla istikbar anlayışı arasındaki bir çatışmadır” ifadelerini kullandı.

Galibaf, ABD ve İsrail’in savaşın başında hızlı bir operasyonla İran’ı zayıflatmayı hedeflediğini öne sürdü.

İsrail ve ABD’nin savaşın ilk günlerinde İran liderliğini hedef alarak kısa sürede sonuç almayı planladığını savunan Galibaf, bu hesapların tutmadığını söyledi:

“Düşman, saldırının ilk günlerinde liderliği hedef alırsa savaşı iki gün içinde bitireceğini düşündü. Ancak bu hesap tamamen yanlış çıktı.”

İran’ın saldırılara hızla yanıt verdiğini belirten Galibaf, İran’ın askeri operasyonlarının önceden hazırlanan planlar doğrultusunda yürütüldüğünü ifade etti.

Galibaf, daha önce gerçekleştirilen “Sadık Vaad” operasyonlarından elde edilen tecrübelerin de bu süreçte kullanıldığını söyledi.

“FÜZELERİMİZ DÜŞMANI GERİ ÇEKİLMEYE ZORLADI”

İran’ın füze kapasitesinin önemli ölçüde geliştiğini belirten Galibaf, bu durumun bölgedeki dengeleri değiştirdiğini ileri sürdü.

Galibaf, İran’ın füze gücü nedeniyle düşman savaş gemilerinin bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldığını iddia etti.

Galibaf, ABD ve İsrail’in savaşla eş zamanlı olarak İran içinde karışıklık çıkarmayı planladığını da öne sürdü.

Ancak İran halkının bu plana karşı birlik içinde hareket ettiğini savunan Galibaf, “Halkın desteği düşmanın bu planını da boşa çıkardı” dedi.

Galibaf, savaşın yalnızca güvenlik değil küresel ekonomik sonuçlar da doğuracağını söyledi.

Enerji fiyatlarının yükselmesi ve deniz ticaretinin etkilenmesinin savaşın küresel ekonomiye yansımaları arasında olduğunu belirtti.

Galibaf, İran’ın savaş başlatan taraf olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“İran hiçbir zaman savaşın başlatıcısı olmadı. Ancak saldırılar karşısında da asla teslim olmayacaktır.”