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İran’dan ABD’ye Lübnan çağrısı: İsrail’in çekilmesi için takvim belirlensin

İran’dan ABD’ye Lübnan çağrısı: İsrail’in çekilmesi için takvim belirlensin

28.06.2026 16:11:00
Güncellenme:
AA
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İran’dan ABD’ye Lübnan çağrısı: İsrail’in çekilmesi için takvim belirlensin

İran, İsrail'in Lübnan'dan koşulsuz çekilmesine ilişkin takvimin bir an önce belirlenmesi gerektiğini bildirdi.
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Fars Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'dan koşulsuz çekilmesine ilişkin takvimin bir an önce belirlenmesi ve ABD'nin, Tel Aviv'i saldırılarını durdurmaya ve Lübnan'dan çekilmeye zorlaması gerektiğini söyledi.

Bekayi, "ABD'nin Siyonist rejimi Lübnan'ın tüm bölgelerine yönelik her türlü saldırı ve askeri operasyonu durdurmaya zorlamak için gerekli tüm tedbirleri almasının zorunlu olduğunu vurguluyoruz" dedi.

İran ile ABD arasında varılan mutabakata göre, Lübnan dahil tüm cephelerde savaş ve saldırıların durması gerektiğinin altını çizen Bekayi, Tahran yönetiminin, İsrail'in Lübnan'dan koşulsuz çekilmeye ilişkin takvimin bir an önce belirlenmesini istediğini söyledi.

İlgili Konular: #israil #İran