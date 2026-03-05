İran’dan ABD’ye savaş resti: Kara işgaline hazırız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının sürdüğü bir dönemde NBC Nightly News’e Tahran’dan verdiği röportajda sert açıklamalarda bulundu.

Arakçi, ABD’nin olası bir kara işgalinden korkup korkmadığı yönündeki soruya, “Hayır, onları bekliyoruz. Onlarla yüzleşebileceğimize eminiz ve bu onlar için büyük bir felaket olur” yanıtını verdi.

Arakçi, İran’ın devam eden saldırılara rağmen ateşkes talep etmediğini vurguladı.

“Geçen sefer de ateşkes istemedik. Önceki çatışmada ateşkes talep eden İsrail olmuştu. Saldırılarına karşı 12 gün direndikten sonra koşulsuz ateşkes istediler” diyen Arakçi, geçen yıl İran’ın nükleer tesislerinin hedef alındığı ve 12 gün süren çatışmalara atıfta bulundu.

“NEDEN YENİDEN MÜZAKERE MASASINA OTURALIM?”

Arakçi, saldırıdan kısa süre önce Cenevre’de ABD Başkanı Donald Trump’ın temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile olası bir anlaşma için görüşmeler yürüttüklerini de hatırlattı.

Ancak müzakereler devam ederken İran’a yönelik saldırının gerçekleşmesinin Tahran yönetiminin ABD ile yeni görüşmelere yaklaşımını değiştirdiğini söyledi.

Arakçi, “ABD ile müzakere konusunda olumlu bir deneyimimiz yok. Geçen yıl ve bu yıl iki kez görüşmeler yaptık, fakat müzakereler sürerken bize saldırdılar. Bu nedenle iyi niyetle masaya oturmayan taraflarla neden yeniden görüşelim?” dedi.

Mevcut çatışmanın sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Arakçi, savaşın kazananı olmayacağını ifade etti:

“Bu savaşın kazananı yok. Bizim kazancımız, yasadışı hedeflere karşı direnebilmek ve şu ana kadar yaptığımız da bu.”

LİDERLİK TARTIŞMASI

Hamaney’in öldürülmesinin ardından İran’da yeni dini liderin kim olacağına ilişkin tartışmalar da gündeme geldi. Hamaney’in ikinci oğlu Mücteba Hamaney’in adı olası adaylar arasında anılıyor.

Arakçi, ise sürecin anayasal mekanizmalar çerçevesinde yürütüleceğini söyledi. Yeni liderin, 88 üyeli Uzmanlar Meclisi tarafından seçileceğini belirten Arakçi, savaş koşulları nedeniyle sürecin uzayabileceğini ifade etti:

“Birçok söylenti var ancak sonunda kimin seçileceğini kimse kesin olarak bilmiyor.”

Araghchi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki yeni dini liderin belirlenmesi sürecine dahil olmak istediği yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, “Bu tamamen İran halkının meselesidir. Hiç kimse buna müdahale edemez” ifadelerini kullandı.