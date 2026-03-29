İran’dan ABD’ye sert mesaj: Askerlerinizi bekliyoruz

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran güçlerinin ABD askerlerinin olası kara işgaline karşı hazır olduğunu açıkladı.

Galibaf, “Bizim adamlarımız, Amerikan askerlerinin karaya inmesini ve onları ateşe vermeyi bekliyor” ifadelerini kullandı.

İran resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ı sert sözlerle eleştirdi.

Galibaf, Washington yönetiminin bir yandan müzakere mesajları verdiğini, diğer yandan ise İran’a yönelik kara harekâtı planladığını öne sürdü. “Düşman açıkça müzakere çağrısı yaparken, gizlice kara saldırısı planlıyor” dedi.

ABD basınında yer alan haberlerde, Pentagon’un İran’da haftalar sürebilecek kara operasyonlarına hazırlandığı iddia edildi.

Bu gelişmelerin ardından ABD ordusu, 31. Deniz Piyade Sefer Birliği’ne bağlı 3 bin 500 askerin Orta Doğu’ya ulaştığını duyurdu. Sevkiyatın, bölgedeki askeri hareketliliğin arttığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.