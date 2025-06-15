İran'dan ABD’ye suçlama: 'Saldırılara örtülü destek veriyor'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün yaptığı basın açıklamasında, “İran'ın İsrail ile olan çatışmasının, durum zorlamadıkça komşu ülkelere yayılmasını istemediğini” belirterek, “tepkilerinin meşru müdafaa temelinde olduğunu” söyledi.



“Tahran'ın yabancı saldırganlığına karşılık verdiğini ve bu saldırganlığın durması halinde İran'ın tepkilerinin de duracağını” dile getiren Arakçi, İsrail'in İran'ın Katar'la paylaştığı Güney Pars doğal gaz sahasına yönelik saldırılarının “çok tehlikeli bir eylem” olduğunu belirtti.

Arakçi, “Çatışmayı Basra Körfezi'ne sürüklemek stratejik bir hatadır ve amacı savaşı İran topraklarının ötesine taşımaktır” dedi.





Abbas Arakçi, İsrail'i, İran ve ABD arasında devam eden nükleer görüşmeleri sabote etmeye çalışmakla suçladı ve görüşmelerin bir anlaşmanın yolunu açabileceğini söyledi.





İRAN MÜZAKARELERE KATILMAYACAK





Tahran, bugün altıncı turu gerçekleştirilmesi beklenen görüşmelerde önerisini sunmayı planlamıştı ancak İsrail ile yaşanan çatışmaların ardından görüşmelere katılmayacağını duyurdu.





ABD'YE 'KINAMA' ÇAĞRISI





"ABD'nin yeşil ışığı ve desteği olmasaydı, İsrail'in saldırısı asla gerçekleşmezdi" diyen Arakçi, Tahran'ın ABD'nin son saldırılarda Washington'un hiçbir rolü olmadığı yönündeki açıklamalarına inanmadığını da sözlerine ekledi. Arakçi, "ABD, iyi niyetini kanıtlamak istiyorsa İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını kınamalıdır” dedi.