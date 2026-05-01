İran’dan ABD’ye yeni teklif: Müzakere taslağı Pakistan’a iletildi

İran’dan ABD’ye yeni teklif: Müzakere taslağı Pakistan’a iletildi

1.05.2026 17:12:00
İran’dan ABD’ye yeni teklif: Müzakere taslağı Pakistan’a iletildi

İran'ın, ABD ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan yönetimine, ABD ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni teklif sunduğu bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberinde, "İran, ABD ile müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'a, 30 Nisan Perşembe akşamı nihai müzakere taslağının metnini iletti" ifadelerine yer verildi.

Haberde teklifin içeriğine ilişkin detay paylaşılmadı.

İran, savaşın sona erdirilmesi için şartlarını içeren teklifi ABD'ye iletilmek üzere geçen hafta arabulucu ülke olan Pakistan'a iletmişti.

İran basınında yer alan haberde, Tahran'ın savaşın kalıcı olarak sonlandırılması ve Hürmüz Boğazı'nın açılması meselesini müzakereye hazır olduğunu ancak İran'ın nükleer faaliyetlerinin kalıcı ateşkesten sonra ele almayı teklif ettiğini yazmıştı.

Trump'ın Tahran'ın bu önerisini kabul etmediği bildirilmişti.

Tahran’da 'olağanüstü' durumlar için hazırlık: ABD-İran hattında neler oluyor?
Tahran’da 'olağanüstü' durumlar için hazırlık: ABD-İran hattında neler oluyor? İran, ABD ile yürütülen müzakerelerin başarısızlığından Washington’u sorumlu tuttu. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, “ABD’nin aşırı talepleri süreci hedefinden uzaklaştırdı” derken, Tahran yönetimi savaş sonrası dönemde haklarını almadan geri adım atmayacağı mesajı verdi.
ABD müdahalesi sonrası Tahran’dan 'intikam' mesajı
ABD müdahalesi sonrası Tahran’dan 'intikam' mesajı ABD ile İran arasındaki kırılgan ateşkes, Washington’un İran’a ait bir yük gemisine el koyduğunu açıklamasıyla yeniden tartışma konusu oldu. Tahran olaya sert tepki verirken, Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlik küresel enerji piyasalarında dalgalanmaya yol açtı.
Tahran'da patlama sesleri: İsrail 'biz yapmadık' dedi
Tahran'da patlama sesleri: İsrail 'biz yapmadık' dedi İran'ın başkenti Tahran'da hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirildi. İsrailli bir yetkili ise İsrail’in İran’a saldırı düzenlemediğini söyledi.