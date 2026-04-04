İran’dan dikkat çeken açıklama: ABD uçaklarını avlıyoruz

İranlı üst düzey bir askeri yetkili, ülkenin hava savunma sistemlerinin ABD savaş uçaklarını hedef almakta daha etkili hale geldiğini kaydetti.

İran devletine yakın IRNA’nın aktardığına göre, İran Ortak Hava Savunma Karargâhı Komutanı Alireza Elhami, ABD uçaklarının düşürülmesinin “yeni taktikler, modern ekipmanlar ve hava savunma sistemlerindeki yeniliklerin sonucu” olduğunu söyledi.

Elhami, söz konusu “yeniliklerin” detayına ilişkin bilgi vermezken, bu gelişmelerin “düşman tarafında şaşkınlık yarattığını” ifade etti.

Açıklamadan kısa süre önce ABD’ye ait bir F-15 savaş uçağının İran üzerinde düşürüldüğü, mürettebattan bir kişinin ise kayıp olduğu bildirilmişti.

Ayrıca A-10 tipi bir saldırı uçağının da İran ateşiyle vurulduğu ve İran hava sahasını terk ettikten kısa süre sonra düştüğü belirtildi.

F-15’in düşürülmesi, çatışmaların başlangıcından bu yana İran üzerinde vurulduğu bilinen ilk insanlı ABD savaş uçağı olarak kayda geçti.