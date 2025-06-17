İran’dan flaş karar: Devlet yetkililerine cep telefonu yasağı

İran Devrim Muhafızları’na (IRGC) yakın Fars Haber Ajansı’nın aktardığına göre, İran Siber Güvenlik Komutanlığı devlet yetkilileri ve onların güvenlik personeline yönelik yeni bir güvenlik talimatı yayımladı.

Buna göre, kamuya açık iletişim ya da telekomünikasyon ağlarına bağlı hiçbir cihaz artık devlet görevlileri tarafından kullanılmayacak.

Fars Haber Ajansı, İsrail’in son dönemde İran topraklarında, özellikle de nükleer bilim insanlarına yönelik suikastlarda cep telefonu sinyallerini kullandığını öne sürdü.

Haberde, telefonların kapalı olmasının dahi yer tespitini engellemeyeceği, bu nedenle güvenli ve takibi zor özel cihazlar kullanılması gerektiği belirtildi.

"ÇAĞRI CİHAZI SALDIRISI" HATIRLATILDI

Kararın, İsrail’in geçen yıl Hizbullah üyelerine karşı kullandığı “pager saldırısı” benzeri olayların tekrarını önlemeye yönelik olduğu ifade edildi.

Fars, bu tür cihazların hedefli suikastlar için aktif olarak kullanıldığını iddia etti.

“TÜM TELEFONLAR TESLİM EDİLMELİ” ÇAĞRISI

Tahran milletvekili Hamid Rasaei, yaptığı açıklamada, tüm devlet görevlilerinin ve yakın çalışma ekiplerinin telefonlarını teslim etmesi gerektiğini yazdı.

Fars Haber Ajansı da Siber Güvenlik Komutanlığı’nın, “yetkililer ve güvenlik ekipleri artık bağlı cihazlar kullanamaz” talimatını aktardı.

Ancak bu yasağın hangi bakanlık ya da kurumları kapsadığı, ya da belirli durumlar için istisna olup olmayacağı konusunda henüz net bir bilgi verilmedi.