İran'dan 'GKRY' çıkışı: 'ABD’liler oradan da kaçmak zorunda kalacak'

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebari, İran’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) ABD askeri unsurlarını hedef alabileceğini belirtti.

Cebari, "ABD uçaklarının büyük çoğunluğunu Güney Kıbrıs’a taşıdı. Güney Kıbrıs’a o kadar füze fırlatacağız ki ABD’liler oradan da kaçmak zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.

Cebari, İsrail ve ABD saldırılarına karşılık olarak şu ana kadar yaklaşık 10 bin İHA’nın uçurulduğunu belirterek, "Şimdiye kadar yaklaşık 3 bin adet birinci ve ikinci nesil füze fırlattık. Önümüzdeki günlerde mutlaka üçüncü ve dördüncü nesil füzeleri kullanacağız" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki Limasol yakınlarındaki İngiliz askeri üssü Akrotiri’ye insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlenmişti.