İran'dan Hürmüz Boğazı için iki şart: Lübnan'da ateşkes ve petrol muafiyeti

İran’ın Tasnim Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına ilişkin dikkat çeken bir haber yayımladı.

Müzakere heyetine yakın bir kaynağa dayandırılan haberde, Lübnan’daki ateşkese uyulmadığı sürece boğazın gemi trafiğine açılmayacağı belirtildi.

Kaynak, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için yalnızca Lübnan’daki ateşkesin korunmasının yeterli olmayacağını, İran petrolünün satışına izin veren muafiyetlerin de çıkarılması gerektiğini ifade etti.

TAHRAN'DAN İKİ ŞART

Tasnim’e konuşan kaynak, Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmasına ilişkin iki temel şartın öne çıktığını aktardı. Buna göre İran, Lübnan’daki ateşkesin ihlal edilmemesini ve İran petrolünün satışına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını talep ediyor.

Kaynak, bu koşullar yerine getirilmeden Hürmüz Boğazı’nın yeniden gemi trafiğine açılmasının beklenmediğini savundu.

Basra Körfezi’ni Umman Körfezi’ne bağlayan Hürmüz Boğazı, küresel petrol ve doğal gaz sevkiyatı açısından dünyanın en stratejik geçiş noktalarından biri olarak görülüyor.

Bu nedenle boğazın kapalı kalacağına ilişkin açıklamalar, yalnızca bölgesel güvenlik açısından değil, küresel enerji piyasaları bakımından da yakından takip ediliyor.

Hürmüz Boğazı’na ilişkin gerilim, İran ile ABD arasında yürütülen müzakere sürecinin en kritik başlıklarından biri haline geldi.

Tahran yönetimi, Lübnan’daki ateşkesin uygulanması, İran’ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması ve petrol satışına yönelik muafiyetlerin tanınması konularının görüşmelerde ele alınmasını istiyor.

ABD tarafı ise Hürmüz Boğazı’nda ticari deniz trafiğinin güvenliğinin korunması gerektiğini savunuyor.

NE OLMUŞTU?

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, Hürmüz Boğazı’nın gemi trafiğine kapatılacağını açıklamıştı.

Açıklamada, ABD’nin imzalanan mutabakatın uygulanmasına yönelik yükümlülüğünü açıkça ihlal etmesi, İsrail’in Lübnan’ın güneyine saldırılarını sürdürerek ateşkesi aralıksız ihlal etmesi ve Lübnan’ın güneyinden çekilmemesi nedeniyle Hürmüz Boğazı’nın gemi trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Bunun ABD’nin yükümlülüklerini yerine getirmemesine karşı ilk adım olduğu aktarılan açıklamada, "Saldırganlık devam ederse, düşmanı yükümlülüklerine uymaya zorlamak için daha ileri adımlar planlanacak ve atılacaktır" ifadesine yer verildi.