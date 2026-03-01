İran'dan intikam mesajı, İsrail'den yeni saldırı: Daha önce görülmemiş güç kullanacağız

İran Ulusal Güvenlik yetkilisi Ali Laricani, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından çok sert açıklamalarda bulundu.

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürüldüğü saldırılardan sonra konuşan Laricani, “Bugün onları daha önce hiç yaşamadıkları bir güçle vuracağız” ifadelerini kullandı.

Laricani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İran’ın bir gün önce ABD ve İsrail’i füze saldırılarıyla hedef aldığını belirterek misillemenin süreceği mesajını verdi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, CNN’e verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hamaney’in öldürülmesiyle “çok tehlikeli bir kırmızı çizgiyi” aştığını söyledi. Hatibzade, Şii dünyasında bu suikasta güçlü tepkiler doğacağını savundu.

Hatibzade, “Karşılık vermekten başka seçeneğimiz yok” ifadelerini kullanırken, Tahran’ın Körfez ülkeleriyle iletişime geçerek ABD üslerinin kapatılmasını talep ettiğini öne sürdü.

Hatibzade, İran’ın ABD topraklarını doğrudan hedef alma imkânı bulunmadığını, bu nedenle bölgede ABD yargı alanındaki üslerin hedef alınabileceğini söyledi.

Hatibzade, ABD’nin daha önce birçok kez güveni boşa çıkardığını savunarak diplomasi konusunda umutlu olmadıklarını dile getirdi. Hatibzade, “Trump İran’ın karşılık vermesini istemiyorsa bu savaşı başlatmamalıydı. Bu tercih edilmiş bir savaştı” dedi.

PEZEŞKİYAN'DAN AÇIKLAMA

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamaney'e yönelik suikastı "başta Şiiler olmak üzere dünyanın her yerindeki Müslümanlara karşı açık bir savaş" olarak nitelendirerek, İran'ın "intikamı görev ve meşru bir hak" olarak gördüğünü söyledi.

Pezeşkiyan, "İslam ümmetinin büyük komutanının suikastı, dünyanın her yerindeki Müslümanlara, özellikle Şiilere karşı açık bir savaştır. İran İslam Cumhuriyeti, bu suçun faillerine ve komutanlarına karşı kan dökmeyi ve intikam almayı görevi ve meşru hakkı olarak görmektedir" dedi.

NETANYAHU'DAN 'BİNLERCE HEDEFE SALDIRI' TEHDİDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Farsça yayımladığı mesajda Tahran yönetimine ait binlerce hedefe saldırı düzenleyeceklerini belirterek, "İran'ın cesur halkının zulmün zincirlerinden kurtulması için gerekli koşulları yaratacağız" dedi.

Netanyahu, İran toplumunun "bir nesilde bir kez gelen büyük bir fırsat" yakaladığını iddia ederek sokaklara çıkması ve Tahran yönetimine karşı gösteriler başlatması gerektiğini söyledi.

Netanyahu, "İşi bitirmek, hayatınızı perişan eden terör rejimini devirmek için milyonlarca insanla birlikte sokaklara dökülmeniz gereken an geldi" dedi.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusu ise ABD ile birlikte İran’a yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023’teki Hamas saldırılarını unutmayacaklarını belirtti.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Effie Defrin, İsrail’in düşmanlarının peşini bırakmayacağını söyledi.

İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlatıldığını da açıkladı.

Açıklamada, “Kükreyen Aslan Operasyonu” kapsamında ilk kez Tahran’ın merkezindeki hedeflerin vurulduğu belirtilirken, saldırıların hava üstünlüğü sağlama amacı taşıdığı ifade edildi.

SALDIRIDA KİMLER HAYATINI KAYBETTİ?

İran devlet medyası, ABD-İsrail ortak saldırılarında çok sayıda üst düzey ismin öldüğünü duyurdu. Hayatını kaybedenler arasında şu isimler yer aldı:

Ayetullah Ali Hamaney – İran dini lideri

Ali Şemhani – Hamaney’in güvenlik danışmanı

General Abdolrahim Musevi – Genelkurmay Başkanı

Aziz Nasırzade – Savunma Bakanı

Muhammed Pakpur – Devrim Muhafızları Komutanı

Devlet ajansı IRNA, başka üst düzey komutanların da öldüğünü ve isimlerin daha sonra açıklanacağını bildirdi.