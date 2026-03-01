İran'dan 'intikam' operasyonu: 'Tarihteki en yıkıcı taarruz operasyonu başlatılacak'

IRGC, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail saldırılarında öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, kısa süre içinde silahlı kuvvetlerin tarihindeki en yıkıcı taarruz operasyonunu başlatacağını bildirdi.
Açıklamada, operasyonun “işgal altındaki topraklar” ile bölgedeki ABD üslerini hedef alacağı belirtildi.
IRGC, operasyonun detaylarına ilişkin bilgi paylaşmazken, saldırının “yakında” başlayacağını bildirdi.
HAMANEY’İN ÖLÜMÜ DOĞRULANDI
İran devlet televizyonu, “güvenli bölgede” olduğu iddia edilen Hamaney’in çalışma ofisine düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini bildirdi.