İran’dan İsrail’e füze saldırısı: Sirenler çaldı, halk sığınaklara indi

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’dan İsrail yönüne füzeler fırlatıldığını tespit ettiklerini açıkladı.
Ordudan yapılan açıklamada, saldırı tehdidine karşı hava savunma sistemlerinin devreye alındığı bildirildi.
Açıklamanın ardından ülkenin kuzey kesimlerinde kırmızı alarm sirenlerinin çaldığı belirtildi.
Güvenlik birimleri, bölgedeki hava savunma unsurlarının füzeleri etkisiz hale getirmek için çalıştığını duyurdu.
IDF, vatandaşlardan ikinci bir duyuruya kadar sığınaklarda kalmalarını istedi.
Resmi uyarılarda, halkın güvenlik talimatlarını takip etmesi ve korunaklı alanlardan ayrılmaması çağrısı yapıldı.