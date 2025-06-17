İran'dan İsrail'e rest: Birçok süpriz görecekler

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına karşılık veren Tahran yönetimi, misilleme operasyonlarının artarak süreceğini duyurdu.

İran devlet televizyonuna konuşan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Reza Talayi-Nik, İsrail’i “kadın ve çocukları hedef almakla” suçladı ve sert açıklamalarda bulundu.

“BU SAVAŞ BİZE DAYATILDI”

Talayi-Nik, “Ulusumuz bir dayatılmış savaşla karşı karşıya. Düşman, halkımızın her kesimini hedef alıyor. Biz savunmadayız ama tüm saldırı ve savunma kapasitemizi kullanıyoruz” dedi.

Talayi-Nik, geçtiğimiz cuma sabahı İsrail'in kuzey Tahran'daki bir yerleşim alanına düzenlediği saldırıda, aralarında 20 çocuk olmak üzere 60 kişinin hayatını kaybettiğini, bazı kurbanların hâlâ enkaz altında olduğunu söyledi.

“UZUN SAVAŞI KALDIRAMAZLAR”

İran’ın uzun süreli çatışmalara hazır olduğunu vurgulayan Talayi-Nik, İsrail’in böyle bir savaşı sürdürecek kapasiteye sahip olmadığını iddia etti:

“Bu savaş uzarsa, siyonist rejimin beli kırılacaktır.”

Savunma Bakanlığı Sözcüsü, İsrail’e yönelik son saldırılarda İran’ın geliştirdiği yeni bir füze sistemini ilk kez kullandıklarını da açıkladı:

“Bugün ilk kez yeni bir füze sistemimizi kullandık. Siyonist rejim bunun farkına bile varamadı. Daha birçok sürpriz görecekler.”